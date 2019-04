Obraz - slovo - prostor / sobotní GASK

10.00 JÓGA V GALERIIVE STÁLÉ EXPOZICI STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM – OBMĚNY A INTERVENCE NAPĚTÍ A ROVNOVÁHA

JÓGA V NETRADIČNÍM PROSTŘEDÍ - JAKO STAV MYSLI / PŘED OBRAZEM

Přijďte se naladit a načerpat novou energii mezi obrazy a objekty ze stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence a pomalu vstřebávat atmosféru uměleckých děl odrážejících stavy napětí a rovnováhy. Napětí i uvolnění v obraze i ásaně. Uvolněte se v pozici bojovníka, ale najděte v ní i napětí tětivy luku. Zaměřte svou pozornost správným směrem a dojděte k uvolnění a rovnováze. Užijte si sílu a napětí, ale i klid v rovnovážných pozicích.

Lektor:Martin Komár / Místo setkání: na pokladně GASK / Cena: 150 Kč / S sebou: podložka, deka / Začátek programu: 10.00 hod. / Kapacita: max. 15 osob, není vhodné pro děti / Délka programu: cca 90 min. / Rezervace: zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390

12.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY ITALSKÝCH STUDENTŮ “OUT OF THE BOX – TWIN ART FROM LE MARCHE TO CENTRAL BOHEMIA”

Přijďte se podívat na vernisáž výstavy italských studentů z umělecké školy Liceo Artistico Statale „Umberto Preziotti - Osvaldo Licini“ z Ferma, která vznikla na základě inspirace oblastí La Marche a Středočeského kraje i jejich geografickými odlišnostmi.

Místo konání: vizuální herny /Vstupné: zdarma

13.00 VRSTVI VRSTVY / MEZIGENERAČNÍ PROGRAM PRO RODINY K DÍLU MATTIHO KUJASALA VE STÁLÉ EXPOZICI STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM – OBMĚNY A INTERVENCE

Společně se vydáme na průzkum obrazů finského umělce Mattiho Kujasala, které jsou inspirovány severským světlem i polární září. V Mattiho malbách, tvořených ve stylu hard edge painting, nalezneme techniku, barevnost, řád, pohyb i souvislosti se životem „tam na severu“. Matti využívá na plátně vlastní logiku v kombinování čtverců, ale i barev. Pojďte si vytvořit vlastní rodinné osobité dílo, s respektem k tendencím, které do svých obrazů tento umělec vkládá.

Místo setkání:pokladna GASK / Místo konání: časová osa, ateliér, stálá expozice / Vstupné: 60 Kč dítě a rodič zdarma / Délka programu: 120 minut / Rezervace: nejpozději dva dny předem na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390

14.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV

Pavel Tichoň / NEVĚDOUCÍ NEVĚDĚNÍ (Experimentální prostor), Pavel Trnka a Richard Kočí / SKRZ NASKRZ (Projectroom), CZECHIA NO. 7 (Whitebox)

Místo setkání: pokladna GASK/ Vstupné: zdarma

16:00 KRESLÍŘ A DŘEVORYTEC

Imaginární setkání rakouského kreslíře a spisovatele českého původu Alfreda Kubina (1877-1959) a grafika, malíře, knihaře a spisovatele Josefa Váchala (1884-1969), od jejichž úmrtí letos uplyne šedesát a padesát let. Scénické čtení s hudebním doprovodem připravili Petr Adámek, Martin Kulhánek, Václav Mlčoch a Vít Malota.

Místo konání: barokní lékárna / Vstupné: 20 Kč