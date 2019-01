Alena Kupčíková / V Berouně líbám já

Na české výtvarné scéně působí Alena Kupčíková už řadu let. Její zrání probíhalo v 90. Letech na Střední škole keramické v Bechyni a Střední škole Václava Hollara v Praze, posléze byla přijata na AVU a než ji v roce 2010 ukončila doktorským titulem, absolvovala několik stáží – rok sbírala zkušenosti na TZechnikon Natal v Durbanu v JAR a později na Ácole Nationale Supérieure des Beaux Art v Paříži.

V té době se profilovala jako konceptuální umělkyně. Základními tématy její tvorby bylo zkoumání překrývajících se oblastí umění a lidského kulturního a společenského života. Základním prostředkem jejího vyjádření byla volná média. Zabývala se například záznamy různých akcí, které převáděla do hudebních partitur transformovaných posléze v digitální hudbu.

Nejvíce na sebe však autorka upozornila svojí volnou tvorbou. Už od roku 2000 totiž zpracovává téma osobní fascinace ženským tělem, které fyzicky propojovala se svými uměleckými artefakty. Tak v cyklu nazvaném „Chlupatice“ přenášela části těl svých modelek do prostoru díla. Vyžádala si od nich chloupky z ohanbí a ty pak lepila na papír do podoby subtilních kresebných reliéfů, jejich portrétů nebo aktů. Kvůli prudérnosti publika čelila také autorka na nejedné z výstav invektivám, které vyvrcholily na mezinárodním pódiu, když jí byla ve Francii udělena prestižní cena Louis-Vouitton Moet-Hennessy, kdy ji zcenzurovala samotná manželka bývalého prezidenta Bernardette Chirak, která Aleně Kupčíkové odmítla cenu předat.

Autorka nicméně ve své zaťatosti projekt Chlupatice v průběhu let rozvinula do dalších cyklů – malování jedním ženským chloupkem, reliéfy v nichž chloupky zlatila a osazovala diamanty. Na to pak navázala sérií smaltů z cyklu Kabaret ženy v jejím přirozeném životě a dalšími cykly sjednocené námětem ženy.

Její dílo tvoří nejen výtvarně hodnotný celek, ale i důležitý příspěvek k dnešnímu chápání ženské sexuality a erotiky, a stejně tak i ženské nezávislosti a svobody.

Průřez díla Aleny Kupčíkové můžete vidět v Městské galerii Beroun od 9. 1. 2019 do 1. 3. 2019