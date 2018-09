Vnitřní dialog

Výstava v rámci Týdne duševního zdraví.

Výstava autorů, z nichž někteří studovali na uměleckých školách. Uvidíte díla s rozmanitými rukopisy a různorodými výtvarnými technikami – akvarel, pastel, grafika, fotografie, počítačová grafika aj. U některých autorů je tvorba výsledkem pozorování a objevování světa kolem, u jiných spíše introspekcí vlastních myšlenek a pocitů.

Co všechny autory děl spojuje, je potřeba výtvarně se vyjadřovat, tvořit. Dalším pojítkem mezi autory je přítomnost nějaké duševní poruchy nebo onemocnění.

Název výstavy je odvozen nejen od jakési vnitřní rozmluvy sám se sebou, kdy autor v tvůrčím procesu hledá to správné vizuální vyjádření svých představ, ale i od subjektivního hledání porozumění tomu, co se nám děje v hlavě jaksi mimoděk, co nemůžeme sami zcela ovlivnit.

Na výstavě nahlédnete do tvorby osmi autorů a snad se i zbavíte možné nedůvěry k lidem s duševním onemocněním.

Vystavují:

Adeanejde, Radek Deák, Olivie Doležalová, Břetislav Havelka,

Jan Harant, Jan Pilík, Tereza Sylva, Erika Vršecká