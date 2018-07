I v roce 2018 si Vás opět dovolujeme pozvat na svezení prázdninovými výletními vlaky "S lokálkou kolem Humprechtu a tentokrát i nejen za cukrem do Dobrovických muzeí" označené jako linka 2.

Ve vlaku neplatí žádné jízdné ani slevy společnosti České dráhy a.s.

Jízdenky v prodeji ve vlaku, platí zvláštní tarif

Ceník:

děti: do 6 let zdarma držitelé ZTP/P zdarma

ostatní: nástup do vlaku 40 Kč platí do výstupu

zavazadlo / zvíře 20 Kč, přeprava zavazadel omezena.

Větší skupiny turistů a cyklistů prosíme o předhlášení do pátku před plánovaným výletem.

POZOR !

Ve dnech 7. 7. až 22. 7. probíhá nepřetržitá výluka traťové koleje mezi stanicemi Mladá Boleslav hl. n. - Bakov nad Jizerou,

Mladá Boleslav hl. n. - Mladá Boleslav město a Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov, z tohoto důvodu, jsou vlaky v úseku

Mladá Boleslav hl. n. - Dolní Bousov, v tomto období, bez náhrady odřeknuty, vlaky nejedou, pozn. 98. Děkujeme za pochopení.

Linka 2 (Mladá Boleslav - Dobrovice - Ml. Boleslav Město - Dolní Bousov - Sobotka - Bakov nad Jizerou - Mladá Boleslav - Dobrovice - Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov - Sobotka - Mladá Boleslav Město - Dobrovice - Mladá Boleslav) je v provozu pouze ve dnech 30.6., 28.7., a 25.8.2018.

Přípoje na naše vlaky:

Ve stanici Dolní Bousov bude možný přestup z vlaku R 1576 (KŽC Doprava) přímý spoj z Prahy. (POUZE VE DNECH KDY NENÍ VÝLUKA) a maximálním zpoždění 10 min. jinak náš vlak na tento přípoj nečeká.

Ve stanici Dobrovice bude zajištěn přípoj od vlaku Os 6039 (ČD) z Mladé Boleslavi na spoj v 8:27 do Cukrovaru. (Platí pouze ve dnech provozu linky 2. )

Tipy na výlet:

Bakov nad Jizerou : Dne 30.6. bude provozní den na zahradní železničce v Podhradí v Bakově nad Jizerou.

https://historicke-vlaky-dvd.webnode.cz/zahradni-zeleznice-podhradi

Bartoušov - Pohádkový svět :

Po předložení jízdenky z vlaku "S lokálkou kolem Humprechtu" získáte slevu 10% na vstup do "Pohádkového světa" v Bartoušově a malý dárek pro své dětičky. www.pohadkovysvet.cz

Zastávka Libáň - Staré Hrady:

Povedlo se nám domluvit slevu na vstup pro rodiny s dětmi. Místo klasického rodinného vstupného zaplatíte nyní pouze vstup pro jednoho dospělého a dvě děti (jeden dospělí vstup zdarma) poukázy na slevu vám nabídne průvodčí v našem vlaku. www.starehrady.cz

Jízdní řád zobrazíte kliknutím na obrázek.