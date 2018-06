San Francisco / Golden City

Starodávný mladoboleslavký Templ ožije moderním dotykem sanfranciských skvostů i tajů jeho podsvětí. Výstava dokumentárně uměleckých fotografií z cyklu San Francisco – the Golden City - navštíví Mladou Boleslav.

Ve středu 27. 6. 2017 se otevřou dveře gotického Templu unikátní výstavě fotografií amerického fotografa Kennetha Crookstona, který již několik let žije v Mladé Boleslavi. Sonda do světa lidí žijících v záři reflektorů, do světa ikonických památek, ale na druhé straně i obyčejných lidských příběhů končících často v hromadách odpadků pod mosty San Franciska, nastavuje zrcadlo reálnému světu této moderní metropole, kterou ročně navštíví miliony turistů z celého světa. Na výstavě v Templu bude vystaveno bude přes 30 velkoplošných fotografií, barevných i černobílých a mnohé z nich budou doplněny příběhy, které dokreslují dokumentární stránku zvolených témat.

Dokumentární fotografie v kombinací s prací se světlem jsou stěžejními body práce pana Crookstona. “Zachytit nevšední detaily všedního života je to, co dává obyčejným věcem, lidem a místům rozměr a mou prací je tento rozměr ukázat. Jsem rád, když lidé nad mými fotografiemi přemýšlí a když je to posune o krok dále v porozumění toho, kým sami jsou. Je to takový můj osobní rozhovor s každým návštěvníkem, osobní rozhovor obrazu s člověkem, který mohu díky této práci inicializovat.”, dodává autor.

Mezi autorovi hlavní témata patří mimo již zmíněných urbanistických reálií i vrcholový sport. Zachycení přílivu adrenalinu, který tento obor provází, je pro něj neustálou výzvou.

Kenneth Crookston se fotografii se věnuje více než 15 let. Jeho začátky sahají do období studií, kdy pracoval jako studentký fotograf a věnoval se tvorbě krátkých filmů. Motivací a vedením mu byla práce se světově uznávanými fotografy, kteří se stali jeho mentory. Jeho fotografie byly publikovány ve více než 40 světových magazínech, mezi než patří New York Times, Washington Times, TIME Magazine nebo největší magazíny asijského světa. Pracoval pro agentury The Associated Press, European Press Agency či Getty Images. Mezi největší úspěchy patří publikace fotografií v časopisech Sports Illustrated a PEOPLE.

Na vernisáži vystoupí zpěvačka Lia Derner Brownová ze Silicon Valley v San Francisku, která dlouhodobě působí i u nás. Lia se představí slavnými písněmi spojenými se San Franciscem a diváci tak budou mít možnost zaposlouchat se do jejího úžasně barevného hlasu, jehož rozsah sahá od klasických muzikálů až po operu.