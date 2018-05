Renata Collard - Na střeše Skalistých hor

Srdečně zveme na výstavu fotografií a přednášku horolezkyně a horské vůdkyně Renaty Collard z Colorada, USA.



Paní Renata Collard nevystavuje v rakovnickém muzeu poprvé. Její aktuální výstava, která se bude konat od 11. 5. do 17. 6. 2018 v Petrovcově výstavní síni, zavede návštěvníky do nitra Skalistých hor. Série 30 fotografií ukazuje panenskou přírodu a také půvab a rozmanitost Skalistých hor na území Spojených států v průběhu všech ročních období.



Doprovodné panely představí geologický vývoj a historii osídlení hor, vysvětlují způsob ochrany přírody v USA a přiblíží také horskou flóru a faunu. Vedle reliéfové mapy naleznete stručnou charakteristiku a zajímavosti o jednotlivých amerických státech, kudy hory procházejí.



Renata Collard žije v Denveru na úpatí Skalistých hor ve státu Colorado, strávila zde již 15 let. Působí jako dobrovolný horský vůdce pro Colorado Moutain Club, vystoupala na stovky čtyřtisícových vrcholů. Vystudovala biologii na Karlově univerzitě v Praze a pracuje v oboru biochemie na University of Colorado. Své fotografie představila již na několika výstavách a přednáškách.