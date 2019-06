65. Medzinárodné hudobné leto

Najprestížnejším kultúrnym podujatím, ktoré sa každoročne koná v Bardejovských kúpeľoch je Medzinárodné hudobné leto (MHL). Tento rok poteší návštevníkov v dňoch 1.júla až 31.augusta už jeho 65.ročník. Na programe nebudú chýbať po 2 večery ani skladby z tvorby bardejovského rodáka Bélu Kélera. Súčasťou Medzinárodného hudobného leta je cyklus 10 koncertov vážnej hudby v koncertnej sále hotela Astória, so začiatkom vždy o 19.30 hod. Vstupné je od 2 EUR.

Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková. ,,V Bardejovských kúpeľoch sa ešte pri kolonáde konajú denne okrem pondelkov aj promenádne koncerty.Tento rok budú všetky od 2.júla do 31.augusta 2019 v podaní orchestra Cassovia Ensemble Košice. Koncerty pri kolonáde sú bezplatné a konajú sa od utorka do nedele v čase 11.00 – 12.00 hod. a 16.30 – 18.00 hod. MHL začne slávnostnými fanfárami z balkóna hotela Astória, ktoré ohlásia jeho začiatok v pondelok 1. júla 2019 o 19.00 hod. Také prestížne podujatie ako MHL, za účasti umelcov z niekoľkých krajín, organizujú Bardejovské kúpele, a.s. ako jediné na Slovensku,“ konštatujeT.Šatanková.