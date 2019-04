Psychológia sériových vrahov v Nitre

Populárna prednášková tour Dr. Andreja Drbohlava - autora knižných bestsellerov o temnote ľudskej duše.



Kto je sériový vrah? Ako myslí? Ako žije? Aká je jeho životná cesta? Prečo v niektorých ľuďoch zvíťazí zlo ?



Andrej Drbohlav sa dlhodobo venuje analýze profilu mnohonásobných vrahov a ďalším extrémnym formám behaviorálnej patológie a psychopatológie. Jeho prednášky sú veľmi obľúbené vďaka zrozumiteľnosti s ktorou predstavuje príčiny vzniku, životnej cesty a temnej duše psychopatov, násilníkov a vrahov na reálnych príkladoch tuzemskej aj svetovej kriminalistiky či praxe.



Ľudská duša je rozľahlá, rozmanitá a pestrofarebná krajina, ktorá vytvára jemné, ale aj veľmi hrubé rozdiely medzi všetkými ľuďmi a robí každého človeka úplne jedinečným. Je to fascinujúci a stále len málo prebádaný svet. Príďte na malú chvíľu nahliadnuť do temných zákutí zla a kľukatej životnej cesty vzdorovitých, pokrivených a rozmanito zneužívaných detí, ktoré vyrástli v skutočné monštrá.



Zvaní sú študenti aj odborníci z oblasti psychológie, etopédie, sociológie, behaviorálnej či sociálnej patológie, psychiatrie či kriminalistiky, rovnako ako aj širšia verejnosť so záujmom o tienisté stránky ľudskej psychiky, ťažšieho detstva, dozrievania a patológie ľudskej duše.



Po prednáške prebehne predaj kníh "Psychologie sériových vrahů" a "Psychologie masových vrahů" spolu s autogramiádou Andreja Drbohlava.



Pořádá: Institut behaviorálních studií IBSARO