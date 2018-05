Cecil Beaton

Tato výstava v Museu Kampa poprvé české veřejnosti komplexně představuje britského fotografa Cecila Beatona, jednoho k nejslavnějších britských fotografů 20. století. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé okamžiky britské královské rodiny i klíčové osobnosti světové kultury a politiky. Vedle fotografování tvořil často i kresby – karikatury portrétovaných. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue a Vanity Fair se dostal také k módní tvorbě a mj. vytvořil kostýmy pro ikonický film My Fair Lady a podílel se na výtvarném řešení filmu; za obě získal Oskara. Stejně zajímavou součástí Beatonova portfolia jsou i fotografie, které vytvořil během druhé světové války v pozici fotografického špiona pro britské ministerstvo informací. Beaton se už za svého života stal legendou.