Mezinárodní den muzeí a galerií - Klášter sv. Anežky České

Vstup zdarma do všech sbírkových expozic Národní galerie v Praze včetně doprovodných programů zdarma Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, Praha 1

Komentované prohlídky: 11.00 Očím na odiv – středověké výzdobné techniky 14.00 Obrazy Mistra Theodorika, Emauzské Ukřižování a Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi (660 let od roku 1348, kdy Karel IV. založil Karlštejna a Nové Město pražské) 17.00 Sub utraque specie – umění doby husitské (570 let od roku 1448, kdy se Jiří z Poděbrad zmocnil Prahy)