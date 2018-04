Evropské dialogy Václava Havla: Česko na evropské křižovatce

Co nám čtrnáct let členství v Evropské unii přineslo? Jakých výhod díky němu požíváme? Nebo jsme naopak něco ztratili? Proč se stále častěji na její adresu ozývají skeptické hlasy? Existují snad jiné alternativy? Jakou budoucnost pro naše země Evropská unie představuje? A jakou my pro ni? Těmito a podobnými otázkami se bude zabývat již pátý ročník konference Evropské dialogy Václava Havla.

Na jedné straně se rýsuje cesta k prohloubení evropské integrace – rozšíření měnové unie, vybudování společné obrany a hlubší koordinace zahraniční politiky. Na druhé straně sílí hlasy, volající po větší decentralizaci a návratu některých pravomocí na národní úroveň. Ani jeden z těchto postojů však nereflektuje problém evropské identity, duchovního étosu spojujícího členské země a jejich občany, po kterém volal Václav Havel.

Konference Evropské dialogy Václava Havla otevírá a vede diskusi o aktuálních tématech, ovlivňujících další směřování současné Evropy, s přihlédnutím k duchovnímu odkazu Václava Havla. Akce vytváří prostor pro setkání zajímavých osobností z řad sociologů, ekonomů, politiků, novinářů, ale také mladých lidí – nebo studentů, začínajících politiků či aktivistů, aby nejen mezi sebou, ale také společně s publikem diskutovali o aktuálních otázkách, před kterými Česko, respektive současná Evropa stojí.

Konference se uskuteční v češtině a angličtině, se simultánním překladem z/do obou jazyků a bude streamována Českou televizí.

Pro účast na konferenci je nutné se registrovat.