200 let poznáváme svět

Při příležitosti 200. výročí svého založení připravilo Národní muzeum o víkendu 14.–15. dubna speciální akci. Návštěvníci budou mít možnost zdarma nahlédnout do zákulisí vybraných objektů Národního muzea.

V Národním památníku na Vítkově vás zavedeme například do Prezidentského salonku, kde si prohlédnete výstavu Už 200 let sbíráme hlavy politiků. Z kůru varhan nahlédnete do majestátní Slavnostní síně. Díky výstavě o českém exlibris se seznámíte s technikou tisku a odnesete si i malou památku. V případě zvídavých dotazů budou k dispozici také naši kurátoři. Navštívit můžete i stálé expozice v objektu.