Pro všechny malé cyklisty a milovníky cykloturistiky v Praze je na poslední červencový týden připravený příměstský tábor Bike camp. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy nejen na kole v prostředí Královské obory Stromovka a pražského výstaviště. Tábor pořádá nezisková organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ Již druhým rokem ve spolupráci s Výstavištěm Praha a za finanční podpory MČ Praha 7, MČ Praha 1 a MHMP.

V termínu od 23. do 27. července 2018 mohou děti strávit v sedle svých kol a objevovat zajímavá místa a zákoutí v okolí pražského výstaviště. A nejen to. Připraven je pro ně i bohatý doprovodný táborový program.

Program Bike campu začíná vždy v 8 hodin a trvá do 17 hod, je určený pro začátečníky i zkušenější cyklisty. Nutností je však vlastní kolo a přilba.

Cena za pětidenní pobyt na táboře včetně jídla, pití a vstupenek je 3 500,- Kč za 1 dítě. „Děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 7 a v MČ Praha 1 zaplatí 2 500,- Kč,“ doplnila Faloutová.