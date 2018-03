Pavel Sivko: Mimoděk

Výstava kreseb, grafik, ilustrací a známek.

Malá částečná rekapitulace, spíš mělká zkušební sonda, takové nesmělé ohlédnutí za uplynulým časem, ale zároveň vlastně zvědavé ohlédnutí, pro mě snad s příslibem, že ještě něco stihnu udělat, eventuálně napravit. Na výstavě sice bude ode všeho kousek, ale snad to poskytne ucelenější přehled, co a kdy jsem v průběhu života dělal. A mně samotnému to pomůže soustředit se na to, na co se mám už jen soustředit, neb čas neúprosně běží a nezadržitelně se krátí... / Pavel Sivko