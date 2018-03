Divadlo Kámen: OK plus F

Zveme Vás na nové dílo s názvem OK plus F - OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein nebo také o extázi směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti...

Během představení se:

- zamyslíme nad vytvářením kompozitních bytostí

- zevrubně pohovoříme o tygřím fluidu

- pokusíme se ve svém díle uspět lépe než údajný Viktor Frankenstein ze Ženevy...

Zveme na cestu k radosti z méně iluzivního divadla. Zveme na pokus o otevřené setkání bez přebytečných divadelních iluzí…