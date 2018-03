Anglický příměstský tábor pro děti

Přidejte se k nám na již 12. dobrodružnou anglickou výpravu pro děti ve věku 6 - 12 let! Vydáme se do Japonska a budeme hledat dobrého Samuraje, aby nám pomohl najít Samurajský kód. Budeme objevovat s rodilými mluvčími z Ameriky a také s dobrovolníky z Čech a s pomocí našeho týmu si užijeme speciální Fujiyama hry na zámku Fujiyama. A samozřejmě dobrý Samuraj se musí také naučit, jak připravit sushi nebo jak dělat origami :-)

Kapacita tábora je limitována, registrujte se proto co nejdříve! Vaši děti a teenageři si to určitě užijí a my se už moc těšíme. Kontakt: info@lifecenter.cz, 737 837 291