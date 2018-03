Oslavte s námi 40. výročí Čarodějova učně

Přijďte v sobotu 3. března společně čelit svým vnitřním strachům do Muzea Karla Zemana! Celý doprovodný program je pro návštěvníky expozice zcela zdarma! Oslavy čtením zahájí český herec Jan Zadražil. Všichni návštěvníci Muzea obdrží na začátku prohlídky novou expoziční hru, v rámci které budou plnit jednodušší i složitější úkoly.

Součástí hry je postavit se dnes běžnému strachu z mluvení na veřejnosti přečtením úryvku z knihy Čarodějův učeň – předlohy pro stejnojmenný Zemanův film – ostatním návštěvníkům a soutěžícím. Odměnou všem odvážným bude nalezení magického kódu k otevření truhlice s pergameny. Na ten hráči napíší to, čeho se nejvíce bojí, a co je děsí. Pergamen pak odevzdají Čaroději dlícímu v chatrči na dvoře. Tím, že si děti i dospělí konkrétně pojmenují své strachy a rituálně je odevzdají do rukou samotnému pohádkovému představiteli zla, nakročí k přemožení svých děsů a překonání svých vnitřních strachů. Svou čarodějnou pouť pak zájemci mohou zakončit ve výtvarné kreativní dílně, kde si nabarví sádrové odlitky s motivy ze Zemanova filmu Čarodějův učeň.

Všichni, kteří se ten den postaví svému strachu čelem, budou zařazeni do soutěže o hodnotné ceny spojené čarodějnou tématikou. Jako bonusové ukončení večera jsme od 18.00 připravili speciální projekci Čarodějova učně v krásných nedalekých prostorách Werichovy vily – pro všechny účastníky doprovodného programu v Muzeu ZDARMA (po předložení vstupenky do Muzea Karla Zemana z 3. 3. 2018). Zjistěte více o doprovodném programu na našich webových stránkách! Partnery akce jsou Nakladatelství Argo, rádio Český rozhlas Regina DAB, vydavatelství audioknih Tympanum a Werichova vila.