Univerzita Karlova oslaví výročí Československa výstavou "Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů". Připomene sto let soužití univerzity a státu prostřednictvím stovky výjimečných exponátů, z nichž každý bude reprezentovat jeden rok z období 1918 až 2018. Výstava se bude konat od 10. května do 1. září v Křížové chodbě Karolina.

Výstava se zaměří na známé i méně známé příběhy z dějin vědy a vzdělávání, ale i politiky a každodennosti. Návštěvníci se tak dozví, kdo z profesorů napsal první verzi československé ústavy, kteří dva absolventi se setkali na jedné bankovce, jak vznikla výroba náhradních kovových kloubů v Poldi Kladno či jaký suvenýr si přivezl absolvent a externí vyučující katedry žurnalistiky Robert Záruba z olympiády v Naganu.

Mezi nejvzácnější exponáty budou patřit Nobelova cena pražských absolventů Gerty a Carla Coriových (1947), nádoba z hrobky vezíra Ptahšepsese objevená československými egyptology (1958), Nobelova cena Jaroslava Heyrovského (1959), aktovka Jana Palacha (1969), žezlo Fakulty humanitních studií (2000) či Templetonova cena profesora Tomáše Halíka (2013).

Jaký předmět nejlépe vystihne rok 2018, rozhodnou svými návrhy sami návštěvníci. Do prozatím prázdné vitríny bude doplněn v posledních dvou týdnech konání výstavy.