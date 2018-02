Jiná perspektiva: Životní prostor a udržitelnost v architektuře

Cyklus přednášek „Jiná perspektiva“, které pořádá spolek KRUH, bude po úspěšném loňském roce pokračovat i letos. Zahájí ho švýcarští architekti Marc Angélil a Raphael Zuber. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 1. března v pražském prostoru CAMP a nastolí témata životního prostoru a udržitelnosti architektury, respektive jejího vlivu na klimatické změny.

Prvním hostem letošního již 18. ročníku přednášek spolku KRUH bude Marc Angélil. Architekt egyptského původu vyučuje na prestižní univerzitě ETH v Curychu, kde se věnuje tématu město a krajina, respektive se zaměřuje na sociální a územní rozvoj metropolí po celém světě. Na své pražské přednášce bude hovořit o udržitelnosti a "bezemisní" architektuře. Čím může architektura přispět k řešení dopadů klimatických změn? A jak vidina změny klimatu ovlivňuje architekturu? To bude ústředním tématem březnové přednášky. Marc Angélil se kromě pedagogiky věnuje i vlastní architektonické praxi. Spolu se Sarah Graham a Manuel Scholl založili architektonickou kancelář, která má sídlo v Curychu a Los Angeles. Vypracovali spolu například návrh modernizace slumu v Addis Abebě či muzeum pro děti CMLA v Los Angeles.

Práci Marca Angélila, respektive jeho studentů z ETH Curych, měli Pražané možnost vidět v roce 2016, kdy ve spolupráci s Centrem pro středoevropskou architekturu vytvořili návrhy na oživení slepých míst Prahy. „Marc Angélil doplňuje naší úspěšnou sérii spolupráce s prestižní fakultou architektury ETH v Curychu z let 2014-15 a je další z výrazných tváří této školy. Angélil se věnuje tématu města a krajiny, což je oblast, která v současnosti i v České republice rezonuje,“ říká k prvnímu přednášejícímu letošního ročníku Marcela Steinbachová, architektka a zakladatelka spolku KRUH.

Marca Angélila doplní další švýcarský architekt a absolvent univerzity ETH Raphael Zuber. Na přednášce bude hovořit na téma prostor a to, jak ovlivňuje náš život. Po skončení školy si Zuber ihned otevřel svoji kancelář. Mezi jeho hlavní realizace patří Národopisné muzeum v Neuchâtel či univerzitní kampus ve švýcarském městě Mendrisio. Zuber se vedle architektonické praxe věnuje pedagogické činnosti. Vyučuje na několika univerzitách včetně Accademia di Architettura di Mendrisio, the Oslo School of Architecture and Design a EPFL v Lausanne.

Cyklus přednášek Jiná perspektiva představí v letošním roce desítku architektů z Německa, Francie, Španělska či Itálie. „Oslovili jsme další výrazné osobnosti, které doplňují předchozí cyklus, který představuje jedinečné a výjimečné počiny na poli architektury a tvorby měst. Letošní rok se dotkneme například tématu sociálního bydlení a stavění ve válečných zónách, destruktivismu, plánování měst a dalších oblastí architektury,“ doplňuje Marcela Steinbachová.