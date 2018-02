Kino Zahrada: Hmyz

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je novým celovečerním filmem světově uznávaného výtvarníka Jana Švankmajera. Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovy Proměny, říká Jan Švankmajer.



Režie: Jan Švankmajer. Komedie/Drama. ČR / Slovensko, 2018, 98 minut. V českém znění. Premiéra 19. 2. 2018. Nevhodný do 12 let.