M Lounge Cinema, Letní kino OC Westfield Chodov

M Lounge Cinema je letní kino, které se nachází v Praze na střeše obchodního centra Westfieldu Chodov. Toto letní kino je skvěle dostupné díky bohaté dostupnosti MHD a velkokapacitním parkovištěm s vnitřním parkingem, které nabízí OC Westfield Chodov. M Lounge Cinema je skvělou aktivitou pro celou rodinu, protože toto letní kino nabízí filmy i pro děti. Jste bez dětí ? Kino nabízí i filmy typu hororů, thrilleru, atp.. Pro kuřáky je zde možnost objednání vodní dýmky a to za opravdu nízkou cenu 390Kč, což je na pražské ceny velmi dobrá cena. Kino nabízí občerstvení ve formě popcornu (Slaný, šunka-sýr), Nachos (Sýrové, salsa) a Lay's. Upřímně Popcorn Šunka-sýr je na úrovni velkých kin.

Co se týče nápojů, tak kino nabízí klasické alkoholické drinky (Mojito, Sex On The Beach, Blue Lagoon, margarita, pivo, různé druhy GinTonicu, různé druhy Aperolu, shoty tvrdého alkoholu,...) M Lounge Cinema nabízí také nealkoholické soft drinky (Coca-Cola, Fanta,...) džusy mnoha druhů a mnoho dalšího. Ceny jsou zde vážně nízké! Obsluha je velmi příjemná, což tvoří úžasně dobrou atmosféru. M Lounge Cinema je kouzelné místo na střeše OC Westfieldu Chodov, kde se budete cítit nadmíru příjemně.