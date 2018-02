Kino Zahrada: The Florida project

Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. Okouzlující šestiletá Moonee (Brooklynn Prince) a její kamarádi, kteří si naplno užívají léta, bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých šanci ohrozit.

Co na tom, že její 22letá máma (Bria Vinaite) každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého správce Bobbyho (Willem Dafoe). Je na čase seznámit se s novou sousedkou a naplánovat pár dalších lumpáren! Režisér Sean Baker přichází s neobyčejně silným snímkem, který se stal miláčkem kritiků i diváků ihned od svého uvedení na festivalu v Cannes. Film získal mnohá ocenění filmové kritiky.



PROČ TENTO FILM?

Každý, kdo zažil filmový festival, to zná. Na místě se budují přehnaná očekávaní, všichni mluví o filmech a každý shání vstupenku na nejviditelnější filmy. Pak to všechno skončí, zšedne glamour, zahodí se kulisy a opustí se ta přefouklá marketingová bublina. Člověk si několik týdnů po festivalu uvědomí, že nejvíce nevzpomíná na ty největší hity, ale na nejsilnější filmový zážitek. A to se právě přihodilo s The Florida Project. Rozhodně to nebyl ten typ filmu, co se tlačí dopředu za každou cenu, ale rozhodně se dostal nejdál. Proto jsme se pro něj rozhodli. Ivo Andrle, Aerofilms



Režie: Sean Baker. Drama. USA, 2017, 111 minut. EN/České titulky. Česká premiéra 22. 2. 2018. Nevhodný do 12 let.