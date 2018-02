Vernisáž výstavy Marie Kůsové v režii Ateliéru radostné tvorby

Marie („Majda“) Kůsová je dynamická žena s veselou povahou, která působí mladší, než ve skutečnosti je.

Od roku 2010 chodí do výtvarných dílen pro lidi s mentálním hendikepem, nejdříve do výtvarné dílny o. s. Inventura, později do Ateliéru radostné tvorby. V těchto ateliérech postupně rozvíjela svůj výtvarný talent. Její nadšení a cit pro barvy přitom bohatě kompenzují nedostatek technické rafinovanosti. Typické pro její tvorbu jsou pastózně nanášené barevné plochy, do kterých následně kreslí pastelem.