Future Gate Sci-fi Film Festival 2018 /Praha/

"Dnes zachraňuji svět já, miláčku!"



5. ročník sci-fi filmového festivalu FUTURE GATE už brzy ve vašich kinech!



V Praze v Kině Lucerna od 15. do 18. února. A na co se můžete těšit? Na filmové novinky i legendární trháky, výjimečné dokumenty, speciální koncert Pražského filmového orchestru v doprovodu live VJingu, výstavy, sci-fi fashion performance, workshopy pro děti i dospělé, průlet technologiemi a debaty se zajímavými hosty - to vše zastřešené tématem žen ve sci-fi. Přijďte se podívat, kdo zachrání svět tentokrát.