Příměstské tábory v Tančírně

Stejně jako minulý rok jsme v Tančírně připravili pro Vaše děti příměstské tábory. Tábory jsou vhodné pro děti od 6 let. Některé termíny i od 5 let. Letošní novinkou je jeden termín, který je zcela zaměřený pouze na street dance - Street camp academy. Zde se bude tančit pouze street dance a vše co k němu patří.

Tento termín je vhodný pro začátečníky i velmi pokročilé děti v tomto stylu. Cena: Příměstský tábor - 4000 Kč (sleva pro další dítě - sourozenec je 3800 Kč). (V případě, že se Vaše dítě účastní více termínů příměstských táborů, může využít na každý další termín slevu jako sourozenec, nevztahuje se na Taneční soustředění v Kořenově).

Cena zahrnuje: pobyt v Tančírně (pondělí – pátek, denně 9:00 – 17:00), 3x denně strava (svačina, oběd, svačina), pitný režim, taneční výuka, doprovodný program, vždy v pátek vystoupení pro rodiče

Termíny, lektoři: (změna lektora vyhrazena)

23. 7. – 27. 7. Michal Kurtiš, Sofie Vitoušová, Michal Máša

30. 7. – 3. 8. Alice Stodůlková, Lucka Horčičková, Michal Kurtiš

6. 8. – 10. 8. Kateřina Stryková, Michal Kurtiš, Jitka Šorfová - vhodné od 5 let

13. 8. – 17. 8. Michal Máša, Lucka Horčičková, Nika Ladzianská – STREET CAMP ACADEMY

20. 8. – 24. 8. Tomáš Slavíček, Jitka Šorfov, Kateřina Stryková - vhodné od 5 let

Informace a přihlášky na naší recepci: recepce@tancirna.org nebo na tel. čísle 775 76 76 26. Pečlivě prosím pročtěte platební podmínky a platbu zálohy (ihned po přihlášení), kapacita omezena.