Daisy Mrázková: poslední komentovaná prohlídka výstavy

Nestihli jste první dvě komentované prohlídky výstavy "Co by se stalo, kdyby.."? Tento čtvrtek to můžete napravit! Společně s Janem Rousem zveme k poslední procházce po stopách tvorby Daisy Mrázkové.

Výstava "Co by se stalo, kdyby.." končí ve Villa Pellé v neděli 28. 1.