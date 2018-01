Gejša a samuraj Povídání o dvou fenoménech japonského života doby Tokugawa. Přednáší Alice Kraemerová. Expozice Umění Asie, 1. poschodí. Cena: 80 / 50 Kč nebo zdarma k platné vstupence Využijte poslední příležitosti prohlédnout si nejzajímavější díla asijského umění v paláci Kinských. Expozice Umění Asie se definitivně uzavře 25. února příštího roku, a proto jsme pro vás v rámci zimní obměny připravili speciální výběr malířských a grafických děl.

Zahrnuje ukázky tvorby nejslavnějších čínských malířů 20. století Čchi Paj-š’e, Li Kche-žana nebo Sü Pej-chunga i indické miniatury 18. století. Zároveň představí několik čínských maleb pocházejících z nákupu prezidenta Masaryka, který v roce 1931 navštívil v Mánesu výstavu čínského umění Josefa Martínka a vybral zde 96 děl, jež zakoupil ze svého jubilejního fondu pro budoucí sbírky Národní galerie. Díla byla ze sbírek Pražského hradu skutečně převedena až roku 1953 a dnes patří k nejzajímavějším ukázkám staré čínské malby na našem území.

Z japonského umění se představí rané dřevořezy, současné kaligrafie, část unikátního cyklu „Kniha vějířů“ a jako dílo sezóny nově získaná laková plaketa s portrétem Jeana Domata. Tato oválná měděná portrétní plaketa z dílny rodu Sasaja krytá přírodním lakem byla do sbírek NG zakoupena v letošním roce. V českých veřejných sbírkách se v současnosti kromě ní nacházejí pouze dvě plakety tohoto typu. Jedna nese portrét Tychona de Brahe a patří do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, druhá nese portrét Josefa II. a patří do sbírek státního zámku Kynžvart. Kurátorky: Markéta Hánová, Jana Ryndová, Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová