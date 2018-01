Malé sportování v Harfě už posedmé

Máte doma dítko od 2 do 7 let? Venku je nevlídno, a tak vám už roupama leze i po stropě? Přijďte s ním do Monkey´s Gym v Galerii Harfa, kde se 21. ledna 2018 již posedmé koná oblíbené sportovní odpoledne plné zábavného pohybu pro nejmenší!

Start je v Monkey´s Gym, kde se dětem budou na jednotlivých nářadích věnovat zkušení lektoři. Následuje jízda mezi kužely a kolová na First Biku, tedy fotbal na kole bez pedálů. Na dalších stanovištích si děti zahrají minigolf, zajezdí na plyšových ponících, vyzkouší si miniatletiku nebo zaskáčou na trampolíně. Po cestě budou za asistence maskota – opičky Loly – sbírat razítka a na konci na všechny čekají milé odměny včetně výborné zmrzliny Grycan.