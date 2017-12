Komentovaná prohlídka: Martin Salajka - Somnambul

Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition. SOMNAMBUL - MARTIN SALAJKA kurátor: Radek Wohlmuth 7. 12. 2017 - 18. 1. 2018 vernisáž / opening - 7. 12. 2017, 19:00 komentovaná prohlídka / guided tour - 11. 12., 16:00