Havel dramatik: Divadelní hry Václava Havla v České knižnici

V ediční řadě Česká knižnice, která byla pod patronací Václava Havla založena roku 1997 a od té doby v ní vyšlo bezmála sto svazků, vychází v letošním roce soubor osmi Havlových divadelních her.

Při příležitosti uvedení nové edice, která mj. přináší nejznámější z Havlových her, jako jsou Zahradní slavnost, Žebrácká opera či Audience, a kterou představí editorka svazku, bude v den, kdy si připomeneme šest let od Havlova odchodu, Václav Havel připomenut zejména jako přední osobnost českého moderního divadla a autor her i textů o divadle.

Edici uvede editorka svazku Lenka Jungmannová, o projektu Česká knižnice promluví ředitel ÚČL AV ČR Pavel Janáček a jako host vystoupí režisér David Radok.