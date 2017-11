LEGO Build the Change: postav svoje město

Postavte si město z tisíců kostiček LEGO® Netradiční akce plná stavění! Nechte své děti postavit z kostek LEGO, jak by si představovali svoje město nebo co by v něm rádi změnili. Společnost LEGO pro vás poprvé v Praze připravuje unikátní aktivitu v rámci projektu Build the Change.

K dispozici bude mít každý malý stavitel téměř neomezené množství kostiček i minifigurek. S mladšími dětmi můžete strávit čas v herním koutku plném kostek LEGO® DUPLO®.

Sobota a neděle: 10:00–12:00 12:00–14:00 14:00–16:00 16:00–18:00 Pondělí: 14:00–16:00 16:00–18:00

Je nutné přijít vždy na začátek časového bloku, do kterého jste se zaregistrovali. Po začátku již nebude možné se zapojit. Vstup pro celou rodinu je zdarma. Věkově neomezeno.