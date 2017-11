Zjednoduš si život!

Začínáš mít pocit, že ti život přerůstá přes hlavu? Máš toho tolik, že tě z toho bolí hlava a nevíš kam dřív skočit? Potřeboval bys, aby měl den aspoň 48 hodin?

Příčinou stresu nejsou všechny ty úkoly, schůzky a závazky, ale tvůj postoj k nim. Společně si ukážeme několik technik, které ti pomůžou být méně vystresovaný a žít jednodušší, šťastnější a smysluplnější život.

Na kurzu zjistíš:

• co je a co není minimalismus, jaké má výhody a proč by ses měl touto cestou vydat právě ty • jak si zjednodušit svůj život tak, abys měl čas na vše, co je pro tebe důležité • jak jednoduchými prostředky dosahovat maximálního účinku • jak se zbavit nepotřebných věcí a vnést do svého života více lehkosti • jak zklidnit mysl pomocí techniky, kterou můžeš provádět při každodenních činnostech • jak ti může změna způsobu myšlení ušetřit spoustu starostí, času i peněz Taky získáš praktické rady a nástroje pro zjednodušení různých oblastí života, jako například vztahy, bydlení, oblékání, vaření, nakupování, učení, cestování a další.