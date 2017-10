Terapie Pocitu: jednoduchá cesta do pohody (Hani Růžičková)

Přednáška Jednoduchá cesta do pohody proběhne v sobotu 4. listopadu 2017 od 15:00 hodin v seminární místnosti čajovny Šamanka.

Přijďte si pro odpovědi na otázky: Kdo jsme a odkud? Co tu na planetě Zemi jako lidé děláme? Kam směřujeme? Proč je to zde stvořeno právě tak, jak je? Proč jsou zde různé úrovně civilizací a kultur? Proč zde máme tolik nepříjemných prožitků, neustále řešíme nějaké problémy, trápíme se? Proč je vůbec na světě tolik bolesti a utrpení?

Proč si tolik ubližujeme, zraňujeme se? Máme vůbec svobodnou vůli? Máme svůj život a to, co se nám v něm děje, ve své moci nebo jsme jen obětí náhod, chování ostatních lidí k nám a různých skutečností? Můžeme si vědomě tvořit svůj život podle svých představ? A můžeme zde být opravdu šťastní a naplnění? Jak? A co nás čeká po životech na této planetě? Existuje Bůh?...

A také Co je Terapie Pocitu a jak funguje? Co od ní lze očekávat, co nabízí, a jaké má výsledky? Nebudou chybět velmi zajímavé příklady z praxe pro hlubší pochopení toho, kde jsou skutečné kořeny našich problémů, které máme v různých oblastech svého života. A vězte, že v tomto životě ne...

Těšit se můžete i na prožitek vlastní podstaty – SVĚTLA! ... pokud si ho dovolíte :=) Každý účastník navíc obdrží milý DÁREK do kuchyně – balíček himalájských solí s bio kořením a bio bylinkami pro experimentování v kuchyni od firmy Cereus. NUTNÁ JE REZERVACE MÍST PŘEDEM nejlépe přes e-mail, případně telefon! Kapacita max 50 osob.