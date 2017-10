6 na chodníku

„Výborná hudba, kvalitní poetické texty - to vše by bylo málo platné, pokud by se nenašla ta pravá interpretka. Tu má toto šansoniérské sdružení v charismatické Lucii Peterkové, výborné zpěvačce i moderátorce, schopné velmi citlivě okořenit každou z písní potřebnou dávkou emocí.” Tak píše o 6 NaChodníku publicista Ivan Kott.

Kapela vydala zatím dvě desky Bar Babylon (2008) a Misky Vah (2012)

V roce 2016 vydala k desátému výročí své existence knihu veršů Milana Poutníka „Ještě jsou rána cítit létem“.

Od roku 2012 „NáChodníci” úzce spolupracují s básníkem, spisovatelem a hercem Miloněm Čepelkou, který je dokonce čestným členem jejich uskupení.

Na Kampu ale přivezou recitál plný vlastních příběhů ze života!