First Hate v Praze

Prvním letošním singlem kapely First Hate byl song "Copenhagen". Je to drogová óda na město, ze kterého pocházejí a singl je z jejich debutového alba s názvem A Prayer For The Unemployed, které vyšlo 12.května.

"Copenhagen" od First Hate je dokonalou rovnováhou blaženosti. Stejně jako nedávné nahrávky Lust For Youth, sledují First Hate své okolí láskyplným a ošlehaným pohledem. Pozorují jediné místo, které kdy nazývali svým domovem.