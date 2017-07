Maratónek aneb příměstský tábor s trochou pohybu

Mají už vaše děti program na prázdniny? Pokud je jim 6 až 14 let, mohou v srpnu vyzkoušet dopolední příměstský tábor Maratónek.

V parku Kampa na Praze 1 zažijí deset dní plných zábavy společně s trochou pohybu. Vybírat lze mezi dvěma termíny, a to od 7. do 11. srpna nebo od 14. do 18. srpna. Program začíná vždy v 9 hodin a trvá do 12 hod. Maratónek připraví děti na Rodinný maraton, který se uskuteční na podzim, ale hlavně jim přinese spoustu zážitků a nových kamarádů.

Mohou se jej zúčastnit každý den nebo pouze ve vybraných dnech. Každé dítě obdrží drobný dárek. Akci pořádá nezisková organizace Dělej, co tě baví! ve spolupráci s Městskou částí Praha 1.