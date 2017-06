Red Blue Dimension Exhibition

Red Blue Dimension je zcela nové, unikátní intearktivní umění. Malířský styl je založený na dvou barvách - červené a modré.

USE PINK GLASSES AND SEE THE REALITY (nasaď si růžové brýle a uvidíš realitu)

Dílo působí na první pohled abstraknim dojmem. Autor pracuje s optickým klamem. Neboť pod nánosem nanesených vrstev se ukrývá skutečný realistický obraz. Ten je možné spatřit pouze v okamžiku, kdy si pozorovatel nasadí na oči „růžové brýle“.

Velkou inspirací mu byla kniha básníka J. W. Goetheho Nauka o barvách (1810)

V této knize pojal svoji práci velmi poeticky a vlivy jednotlivých odstínů barev na člověka nevysvětluje vědecky, ale pocitově.