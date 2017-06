Škola rocku open air festival 2017

Škola-Rocku je multižánrový open air festival, který podporuje mladé talenty při probíhající studentské soutěži kapel. Tato soutěž probíhá již před samotným festivalem v rámci soutěžních předkol, z kterých se dostanou čtyři nejlepší kapely přímo do hlavního programu festivalu, kde si zahrají na jednom pódiu se slavnými kapelami. Během všech předkol a samotného festivalu rozhodují o nejlepší kapele hlasy diváků a poroty. Nejlepší kapela získá výhru v podobě hracího času na festivalech podle svého výběru, možnost nahrávání ve studiu a spoustu prostoru v médiích zaobírajících se hudbou. Celá tato myšlenka je shrnuta ve sloganu festivalu "Dva světy, jedna stage."



V minulých letech se konali již čtyři ročníky, kterých se každoročně zúčastnilo kolem patnácti soutěžních kapel. Hlavními hvězdami festivalu byly kapely jako Koblížc!, Rybičky 48, Imodium nebo UDG, s kterými si nejlepší soutěžní kapely zahrály přímo na jedné stage. I letos nás čekají velká jména, a to Pokáč, Johny Machette, Totální nasazení, Jakub Cinibulk, Houpací kůň a Pamflet.

"Jasně, v České republice je řada hudebních soutěží a řada festivalů, které dávají příležitost mladým, ale je to opravdu pro studentské kapely příležitost, když hrají buď na stage, která je na druhé straně areálu festivalu a nebo sice na hlavní stage, ale v 8 hodin ráno? Podle nás určitě ne a právě proto je Škola-Rocku jiná. Studentské kapely u nás přímo předskakují velkým kapelám a hrají v atraktivní časy. Samozřejmě i takovýto formát má své mouchy, ale pro mladé kapely je to mnohem větší příležitost jak se ukázat!”

“Možnost zahrát si na našem festivalu dáváme každý rok 4 studentským kapelám (ačkoliv bychom si přáli víc, line-up není nafukovací). Tyto kapely jsou vybrány z předkol či castingu (jak chcete), které probíhají od března do května (letos v Levelu v Újezdě nad Lesy). Předkola jsou otevřená pro veřejnost a diváci se také přímo podílejí na výběru kapely, a to spolu s porotou slouženou z organizátorů festivalu. Na samotném open air festivalu je pak vybrána stejným klíčem úplně nejlepší studentská kapela, kterou pošleme na další letní festivaly (třeba Votvírák) a dostane další ceny, které jí pomůžou růst.



“Razíme myšlenku, že hudba by měla hlavně bavit. Nemůžeme srovnávat úroveň kapely s 5 studiovými alby, 534 odehranými koncerty a s fanouškovskou základnou menšího města, s kapelou, která zrovna dolepila plata od vajec na stěny své první zkušebny, čímž změnila účel tátovy garáže, to nejde. Úroveň je jiná, ale zápal a radost z hudby by měla být stejná. A fanoušci se můžou bavit stejně na profi kapele jako na studentech. A ať už hvězda nebo student, všichni jsme jen lidi a přesně podle toho se snažíme navodit atmosféru na každém ročníku našeho festivalu. Pojí nás láska k hudbě. Jedna backstage, jedna stage, jeden festival pro všechny.”



5. ročník festivalu se bude konat 10.6.2017 od 12:00 v areálu Smeťák, který najdete nedaleko vlakového nádraží Praha - Uhříněves. Předprodej probíhá v síti Ticketstream (http://bit.ly/2mvNWL7). Více informací na https://www.skola-rocku.cz/, našem Facebooku (https://www.facebook.com/events/369989320019398/?ti=cla) nebo v dalších článcích Vašeho oblíbeného serveru.