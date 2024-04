George & Beatovens 60 let na scéně! Karel Kahovec – Petr Bende – Pavel Sedláček – Viktor Sodoma a další…

Skupinu George & Beatovens založil v roce 1964 Petr Novák a mimo dvouletého působení u Flamenga zpíval právě s George & Beatovens až do své předčasné smrti v roce 1997. Jeho následovníkem se stal Karel Kahovec, který od roku 1997 až do současnosti s kapelou vystupuje.

60 let na scéně George & Beatovens oslaví speciálním koncertem s mnoha hosty. Během večera zazní písničky Petra Nováka jako Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen a mnoho dalších. Zpěvu se zhostí nástupce Petra Nováka Karel Kahovec a dále Petr Bende, který písničky oděl do nového hávu. Návštěvníci se mohou těšit také na písničky Karla Kahovce z let šedesátých, za všechny jmenujme Paní v černém, Poprava blond holky nebo Svou lásku jsem rozdal. Chybět nesmí ani rock´n´roll v podání Viktora Sodomy a speciálního hosta Pavla Sedláčka.