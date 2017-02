Pohádková neděle v KD Kyje – Nezbedná pohádka o Koblížkovi

Další vstupenky do divadla

Krásná Amálka žije v chaloupce u lesa s pracovitým Matějem, který ji jednoho dne přinese voňavé luční kvítí. Amálka mu za to upeče koblížek. Jelikož je ale horký, nechá ho vychladnout. Jenomže koblížek ožije. A protože je to velký neposeda, vydá se do světa.

Na svých cestách potká zajíce, vlka a dokonce narazí i na medvěda. Na chlubivého Koblížka vyzraje až mazaná liška ...

Hraje: Nezávislé divadlo Akce 5+1: nasbírejte pět razítek za vstup a šestý od nás dostanete zdarma