Childish Gambino 2024

Na co sáhne, to promění ve zlato. Donald Glover aka Childish Gambino se vrací na koncertní pódia. Čtyřnásobný držitel ceny Grammy za This Is America se po několikaleté hudební vrací s novou tvorbou.

Do pražské O2 areny přijede 12. listopadu 2024 v rámci své The New World Tour. Speciálním hostem na tour bude zpěvačka a rapperka Amaarae, která minulý rok vydala kritikou ceněné album Fountain Baby.

Donald Glover je také hercem. Stojí za Emmy oceněným seriálem Atlanta i hororem Swarm, do kterého obsadil i Bille Eilish. Miliony diváků si jej oblíbily už v komediální show Community vysílané od roku 2009. V posledních letech si zahrál ve Star Wars, Spider Manovi i seriálové adaptaci Mr. & Mrs. Smith.