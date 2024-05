Rosen & Maass feat. Roger C. Wade –⁠⁠⁠⁠⁠ připravte se na skvělý hudební zážitek v prostředí pražského Jazz Docku!

Italský kytarista a zpěvák Stef Rosen, který nyní žije v Berlíně, natočil řadu alb, včetně posledního, které bylo nominováno na cenu Preis der deutschen Schallplattenkritik. Stef je ve svém přístupu k hudbě výsostně autentický a vyvinul si vlastní styl hraní, který je směsicí blues, bluegrassu a jazzu. Kromě strhujícího hraní na kytaru je také okouzlujícím a překvapujícím zpěvákem, který se proplétá mezi blues, soulem a gospelem.

Trio dotváří britský zpěvák a hráč na foukací harmoniku Roger C. Wade, který je dnes jednou z nejuznávanějších osobností tradičního blues na evropských pódiích, a také německý bubeník Micha Maass. Tento hudební poutník za posledních 30 let urazil „milion mil“ na cestách s hraním blues, boogie a příbuzných žánrů. Vystupoval, nahrával a koncertoval s řadou umělců, jako jsou Mojo Buford (Muddy Waters band), Paul Orta, Gene Taylor, Little Willie Littlefield a mnoho dalších!