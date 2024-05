decentně hedonistická cesta za průzračným černým jezerem / neodolatelná chuť mandragonie, chilli papriček, s-coly, prachu z ryzího zlata, plivníku a údajně skleníkových plynů / dobře posazený, maličko chraplavý alt, který...

"Hele, mladej, ty se mi celkem líbíš. Když už ti nemůžu říct, kdo mi asi ukradnul deset deka plivníku, vezmi si aspoň mou charismatickou pistoli vzor 52. Když teď už vím, co je to gloglobus a kde ho najdu, a když už dokonce vím, že je funkční, nepotřebuju nic. Bude mi sto čtyři roků. Schopnost chytat za letu mouchy ti bohužel předat nemůžu, mladej. Škoda, hodilo by se ti to, mladej."