Oblíbený Army den opět v Atriu Flora

Po roce se opět můžete těšit na oblíbený Army den v Atriu Flora. Uskuteční se v sobotu 18. května. Čekat na vás bude to nejzajímavější z armádní techniky, výstroje a výzbroje. Celodenní bohatý program je pečlivě naplánován a připraven obchodním centrem ve spolupráci s Armádou České republiky (AČR). Letošní rok může Atrium Flora opět nabídnout svým zákazníkům oblíbenou vojenskou akci.

Army den přinese to nejzajímavější z činnosti vojáků pro malé i velké diváky. Přijďte 18. května od 9 do 18 hodin do obchodního centra a užijte si příjemné chvíle s celou rodinou díky pestrému doprovodnému programu. Velkým lákadlem celé akce bude výstava vojenské techniky. Nebude chybět obrněný transportér Pandur, samohybná kanonová houfnice Dana nebo obrněné kolové vozidlo Titus. Jednou ze specialit letošního programu bude mimořádný průlet vrtulníku Mi-17. Náboráři představí návštěvníkům možnosti uplatnění v ozbrojených silách, studium na vojenských školách, službu v aktivní záloze a účast na dobrovolném vojenském cvičení. Být profesionálním vojákem samozřejmě není jen tak, zájemci si proto budou moci vyzkoušet test fyzické zdatnosti, kterým musí projít všichni uchazeči o službu v obraně vlasti.

Pokud vás láká získávání nových zkušeností, tahle příležitost je přesně pro vás. Stejně tak jako trefování do terče, které si budete moct vyzkoušet přímo v prostoru obchodního centra na airsoftové střelnici. Program na hlavním pódiu bude nabitý akcí a rozhodně se nebudete nudit. Vojáci předvedou ukázky boje zblízka, slaňování, vojenské kynologie a přehlídku armádních uniforem. Vlastní vystoupení připravují i příslušníci Čestné stráže AČR. Setkáte se také s celou řadou úspěšných sportovců, například MMA zápasníkem Dominikem Humburgerem a mnoha dalšími. Kulturní zpestření mimo jiné zajistí vojenský umělecký soubor Ondráš. Dozvíte se něco i o nezbytnosti správného vojenského maskování a umění kamufláže.

A rozhodně byste neměli vynechat autogramiádu se sportovci Dukly nebo besedu s veterány v sálu kina Cinema City (ta proběhne hned ve dvou časech, v 11:00 a 16:00 hodin). Nepropásněte tuto očekávanou a programově nabitou událost, která je v obchodním centru Atrium Flora pro veřejnost zdarma. Kompletní program najdete na webových stránkách http://www.atrium-flora.cz/ nebo na https://www.facebook.com/AtriumFlora.