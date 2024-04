Branický knižní malotrh

Knižní nadšenci, pozor! Druhý ročník knižního Malotrhu je tady! Přijďte se připojit k naší knižní oslavě, kde se setkáme s nejnovějšími knihami, autory a spoustou další zábavy. Moderní bookfest, který si nemůžete nechat ujít! Den plný knih, hudby a workshopů nás čeká v sobotu 8. června od 11 do 19 hodiny na Branické ulici. Můžete si nakoupit skvělé knihy, dát si báječné jídlo, zaposlouchat se do autorských čtení nebo tančit se sklenkou prosecca v ruce. Přijďte si užít pohodovou letní akci na periferii centra Prahy.

Festival navazuje na 1. ročník, který se konal v minulém roce, a pořadatelé slibují, že i letos se budou připraví program, který uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky. Kromě toho, že festival bude nabízet skvělou atmosféru pro milovníky knih, bude také ideálním místem pro setkání se známými influencery a diskutování o literatuře.

PROGRAM DNE 12:30 KNIŽNÍ PODCAST LIVE! - natáčení podcastu live 14:00 KAROLÍNA SOUKUPOVÁ & Police symphony - koncert 15:00 ONDŘEJ KUNDRA a jeho hvězdný HOST - rozhovor 16:00 KŘEST knihy Petry Davies Veselé Malá kniha o kávě - křest knihy 17:00 JIŘÍ STIVÍN live - koncert 18:00 Vyhlášení nejlepší autorské básně ve dvou kategoriích - děti (do 15 let) a dospělí - přednes 18:30 DJ DOPROVODNÝ PROGRAM - mimo stage 12:00 TAM TAM BATUCADA - profesionální bubeníci otevírací malotrh 14:00 WORKSHOP pro děti 16:00 WORKSHOP pro děti i dospělé REMITENDY časopisů, knižní swap, prodej knih autorů ze stage Street food - skvělé pivo, Asian food Chill out zóna NAKLADATELSTVÍ 4 KAVKY herní nakladatelství, KHER nakladatelství romské literatury, JAN MELVIL PUBLISHING, BRÁZDA, DYBBUK, NEKOREKTNÍ KULTURA, BRKOLA, KLIKA nakladatelství Nusle, PINK BOX, POKETO, SMART PRESS, POST BELLUM/PAMĚŤ NÁRODA internetové nakladatelství