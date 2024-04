Jejich furiantky

Další komedie z pera Oty Kovaříka. Hra je volně ovlivněna dílem Ladislava Stroupežnického, děj je však přenesen z devatenáctého století do současnosti a vyzdvihuje roli žen v příběhu.

Co se kromě klasického „paličského anonymu“ řeší v Honicích? Je v Honicích vůbec někdo bez viny? Zůstanou prohřešky, či dokonce trestné činy vesničanů nepotrestány? Co se děje v místní hospodě po zavíračce? Kolik těch dětí vlastně řezník má? A proč se pořád odchází do zahradnictví? Přijďte to zjistit!