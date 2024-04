Alexandre de La Patellière & Matthieu Delaporte: Jméno

Chytrá komedie o jedné rodinné večeři, v níž nic není černobílé. Elizabeth se rozhodla, že pro rodinu a přátele uvaří speciální marocké menu. S plány to ale někdy bývá jako s recepty. Ne vždy se nám podaří naservírovat to, co jsme chtěli. A naopak, někdy musíme spolknout i to, co jsme sami neuvařili…

Do 14 let nevhodné.