Hanakuso (JAP), OiOipiratoi, Fousáč

FOUSÁČ

Jeden z mnoha dělníků nezávislé kultury.

Hudební přerod chlapíka, který se kdysi věnoval rocku a punku (mj. Piráti 44 či Indian TAT), pak esoterice (tibetské mísy) a skončil jako harmonikář, kterého nevyděsí žádná putyka ani čajovna, slibuje zajímavého hudebního křížence. „Můj Fousáč je klasickej výplod undergroundovejch mejdanů, kde si vezmeš pro pobavení přátel nástroj, na kterej neumíš hrát a zkusíš něco vytvořit,“ říká Fousáč sám o sobě.

Fousáč je rozkročený mezi folk a underground, navíc s punkovými koulemi, novodobý trubadůr.

Písničkář a básník, který prostě je…. Originální živou hudbu doplňují původní texty plné syrové opravdovosti, v nichž se odráží vesnická filozofie a pohled na svět. U vydavatelství Guerilla Records mu vyšla dvě autorská alba. Mým vesničanům (2021) a Miluju já (2023).

OIOIPIRATOI

OiOiPiratoi nebo taky jen Pirát je kladenský folk-punkový písničkář.

Myslí to smrtelně vážně a přesto proti koncentrákům bojuje především písněmi a humorem. Hrával v prenatálním období Pipes and Pints, ve strakonické HC kapele Who Ate My Skate a v otrokovických Edelweiss Piraten.

„Vycházím primárně z hardcorepunkové scény se vší její etikou a politickými tématy. Forma písničkářství je spíše náhoda. Prostě jsem zjistil, že mě baví hrát sólo, je to osobnější a mám víc prostoru.“

HANAKUSO (JAP)

Řev a španělka. Tenhle Japonec, který během svýho setu vypotí víc, než váží, posouvá hranice lidských možností hraní v jednom o pořádnej kus dál.

Hanakuso je japonský folk-punkový songwriter, který býval členem kapely Conga Fury.

V Česku už se zastavil v rámci několika svých tour, a i tentokrát nám zahraje na kytaru v doprovodu svých nezničitelných hlasivek.

A nebo pro znalce: Kdyby se slovenský písničkář Dáša fon Flaša narodil v japonském městě Kochi, byl by to právě Hanakuso. Ostatně ti dva i spolu vydali split a odjeli turné..