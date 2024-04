Ztratili jsme Stalina

Divadelní adaptace díla dvou francouzských autorů Fabiena Nuryho a Thierryho Robina, kteří formou komiksového románu popisují několik zásadních dnů po smrti sovětského diktátora J. V. Stalina, během nichž probíhaly tuhé boje o jeho nástupce.

Po Stalinově smrti to chvíli vypadalo, že se může Rusko vzpamatovat, vysvobodit se z krutovlády autoritativního režimu a přiblížit se aspoň o kousek k demokracii. Bohužel to netrvalo dlouho, než padl první výstřel a noví páni Kremlu pochopili, že bez násilí, manipulace a obětí se to v Rusku nedá. O tomto zmařeném pokusu pojednává groteska z prostředí Kremlu… Doufejme, že po odchodu současného pána Kremlu tento boj Rusko znovu neprohraje...

Michal Vajdička