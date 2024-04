Divadélko - Žabí princ

Dobrodružství jednoho žabáka. V jednom veselém království měli studnu, do které se nastěhoval Žabák. Právě měly probíhat přípravy na oslavu princezniných 18. narozenin. Všechno se ale pěkně zamotalo, jakmile do toho skočil ... Žabák. Jak se to líbilo panu králi? A co na to princ Filip z daleké Francie? ... Pohádka je plná legrace, tance, divadelních gegů a písniček doprovázených na kytaru.

Představení jsou vhodná převážně pro děti od 2 let, které vydrží pohádku sledovat. Děti však nemohou být na představení samy. Rezervace vzhledem k omezené kapacitě nutná.